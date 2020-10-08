«Дело «Спартака» будет рассмотрено 12 октября

Заседание Тушинского районного суда по делу о наказании московского «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) состоится 12 октября, сообщают РИА Новости.

По данным источника, по итогам расследования 7 октября 2020 года на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ и административные материалы направлены в Тушинский районный суд. Данная статья предусматривает административное наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.