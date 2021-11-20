Юран: «В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить «Спартак»
Главный тренер клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск» Сергей Юран сказал, что готов возглавить «Спартак» в случае увольнения Руя Витории.
«В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб. Мне предлагали, когда я только закончил играть, но тогда реально смотрел на вещи и понимал, что не был готов, надо было наработать опыт, — цитирует Юрана Metaratings.ru. — Сейчас он есть, результаты говорят сами за себя. Поэтому, почему нет. Ведь даже турнирную таблицу тяжело открывать и видеть, где находится команда. К сожалению, сколько времени прошло, а ситуация не выравнивается — и тут вопросы к тренеру».
Также тренер «СКА-Хабаровска» считает, что болельщики красно-белых недовольны Виторией.
«Болельщики злы на Виторию, потому что результата нет, ведь они хотят видеть команду минимум в тройке, максимум на первом месте. Если матч с «Краснодаром» не ключевой в решении его продолжения нахождения в клубе, то точно один из, потому что есть какие-то предварительные решения. Но и «быки» сейчас тоже не в самой лучшей форме, а ведь это два клуба, которые по бюджету и уровню никак не должны находиться ниже пятерки, при всем уважении к другим командам», — добавил он.
Сегодня, 20 ноября, «Спартак» сыграет гостевой матч 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Команда Витории на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 14 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/yuran-zayavil-chto-gotov-vozglavit-spartak-v-sluchae-otstavki-vitorii-1121305/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю