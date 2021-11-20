Юран: «В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить «Спартак»

Главный тренер клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск» Сергей Юран сказал, что готов возглавить «Спартак» в случае увольнения Руя Витории.

«В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб. Мне предлагали, когда я только закончил играть, но тогда реально смотрел на вещи и понимал, что не был готов, надо было наработать опыт, — цитирует Юрана Metaratings.ru. — Сейчас он есть, результаты говорят сами за себя. Поэтому, почему нет. Ведь даже турнирную таблицу тяжело открывать и видеть, где находится команда. К сожалению, сколько времени прошло, а ситуация не выравнивается — и тут вопросы к тренеру».

Также тренер «СКА-Хабаровска» считает, что болельщики красно-белых недовольны Виторией.

«Болельщики злы на Виторию, потому что результата нет, ведь они хотят видеть команду минимум в тройке, максимум на первом месте. Если матч с «Краснодаром» не ключевой в решении его продолжения нахождения в клубе, то точно один из, потому что есть какие-то предварительные решения. Но и «быки» сейчас тоже не в самой лучшей форме, а ведь это два клуба, которые по бюджету и уровню никак не должны находиться ниже пятерки, при всем уважении к другим командам», — добавил он.

Сегодня, 20 ноября, «Спартак» сыграет гостевой матч 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Команда Витории на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 14 матчах.