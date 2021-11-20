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Жуков: «Надеюсь, что игра «Спартака» наладится, ведь футболисты команды неплохо проявили себя в сборных»

14:59
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Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Краснодаром» в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

«Я ожидаю, что у «Спартака» начнет получаться игра, — сказал Жуков РИА Новости Спорт. — Пока внятной игры команда не показывала, за исключением отдельных таймов. Будем надеяться, что она наладится, ведь футболисты «Спартака» неплохо проявили себя в национальных сборных. Особенно ребята в молодежной сборной страны: Наиль Умяров здорово отыграл в матче с испанцами, Руслан Литвинов неплохо действовал в последних играх. Надеюсь, молодые футболисты в «Спартаке» сыграют не хуже, чем в сборных».

Также Жуков сказал, что «Краснодар» не является фаворитом этого матча.

«Спартак» иногда в гостях играет лучше. Мне кажется, что все больше зависит от настроя и формы, в которой находится команда, чем от того, кто является хозяином поля. Поэтому я бы не сказал, что «Краснодар» будет явным фаворитом в этом матче", — добавил он.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет сегодня, 20 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Хозяева поля занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. Москвичи находятся на девятой позиции с 19 баллами.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211120/rpl-1759956522.html

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