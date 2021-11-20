Жуков: «Надеюсь, что игра «Спартака» наладится, ведь футболисты команды неплохо проявили себя в сборных»
Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Краснодаром» в 15-м туре Тинькофф РПЛ.
«Я ожидаю, что у «Спартака» начнет получаться игра, — сказал Жуков РИА Новости Спорт. — Пока внятной игры команда не показывала, за исключением отдельных таймов. Будем надеяться, что она наладится, ведь футболисты «Спартака» неплохо проявили себя в национальных сборных. Особенно ребята в молодежной сборной страны: Наиль Умяров здорово отыграл в матче с испанцами, Руслан Литвинов неплохо действовал в последних играх. Надеюсь, молодые футболисты в «Спартаке» сыграют не хуже, чем в сборных».
Также Жуков сказал, что «Краснодар» не является фаворитом этого матча.
«Спартак» иногда в гостях играет лучше. Мне кажется, что все больше зависит от настроя и формы, в которой находится команда, чем от того, кто является хозяином поля. Поэтому я бы не сказал, что «Краснодар» будет явным фаворитом в этом матче", — добавил он.
Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет сегодня, 20 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Хозяева поля занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. Москвичи находятся на девятой позиции с 19 баллами.
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