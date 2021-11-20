«Локомотив» — «Ахмат»: Смолов не попал в заявку железнодорожников
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве (начало — в в 16:30 мск.).
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Ненахов, Сильянов, Мурило, Пабло, Тикнизян, Петров, Бека-Бека, Керк, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Черный, Рыбчинский, Бабкин, Борисенко, Зинович, Хлынов, Лисакович.
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Архипов.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Лысцов, Тодорович, Карапузов, Швец, Садулаев, Янку, Конате, Себаи.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на 10-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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