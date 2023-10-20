Юран считает правильным выбор Севикяна в пользу сборной Армении
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» поддержал выбор форварда своей команды Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении, а не России, предложение из которой нападающий также получил.
— Севикян советовался с вами, какую первую сборную ему выбрать — Армении или России? Пригласили ведь его в обе одновременно.
— Не буду лукавить, разговор у нас был. Я сказал ему: «Эдгар, футбольная жизнь коротка. Расскажу немножко о своем опыте, а ты принимай решение». Конечно, мне хотелось бы видеть его в сборной России, но я не знаю и никто не знает, когда нас вернут в соревнования. И вернемся ли мы вообще.
В сборной Армении сейчас собрались хорошие футболисты, в том числе из РПЛ. Наверное, любому хочется играть в отборочных матчах чемпионатов Европы и мира, а то и в финальных. Дай бог, чтобы мы как можно скорее вернулись, но никто не молодеет. Нужно брать от футбола максимум, пока ты в нем, а этот срок ограничен. Эдгар отреагировал: «Я понял. Хочу начинать играть уже сейчас». И выбрал сборную Армении. На данный момент считаю это правильным. Нужно играть.
— Вы ведь и сами в 1992 году приняли решение в пользу сборной России, когда она начинала выступления в квалификации к ЧМ-94, а ясности по времени старта сборной Украины еще не было.
— Как раз это я ему и привел в пример. Когда надо было принимать решение, еще не было точного понимания, когда сборной Украины разрешат выступать в официальных соревнованиях. Я же не хотел терять драгоценные футбольные годы. И рад, что принял правильное, на мой взгляд, решение, поскольку в 1994 году участвовал в чемпионате мира в США. А поехать на мировое первенство — это уже большое счастье.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
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2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
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3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
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5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
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7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
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8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1