Юран считает правильным выбор Севикяна в пользу сборной Армении

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» поддержал выбор форварда своей команды Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении, а не России, предложение из которой нападающий также получил.

— Севикян советовался с вами, какую первую сборную ему выбрать — Армении или России? Пригласили ведь его в обе одновременно.

— Не буду лукавить, разговор у нас был. Я сказал ему: «Эдгар, футбольная жизнь коротка. Расскажу немножко о своем опыте, а ты принимай решение». Конечно, мне хотелось бы видеть его в сборной России, но я не знаю и никто не знает, когда нас вернут в соревнования. И вернемся ли мы вообще.

В сборной Армении сейчас собрались хорошие футболисты, в том числе из РПЛ. Наверное, любому хочется играть в отборочных матчах чемпионатов Европы и мира, а то и в финальных. Дай бог, чтобы мы как можно скорее вернулись, но никто не молодеет. Нужно брать от футбола максимум, пока ты в нем, а этот срок ограничен. Эдгар отреагировал: «Я понял. Хочу начинать играть уже сейчас». И выбрал сборную Армении. На данный момент считаю это правильным. Нужно играть.

— Вы ведь и сами в 1992 году приняли решение в пользу сборной России, когда она начинала выступления в квалификации к ЧМ-94, а ясности по времени старта сборной Украины еще не было.

— Как раз это я ему и привел в пример. Когда надо было принимать решение, еще не было точного понимания, когда сборной Украины разрешат выступать в официальных соревнованиях. Я же не хотел терять драгоценные футбольные годы. И рад, что принял правильное, на мой взгляд, решение, поскольку в 1994 году участвовал в чемпионате мира в США. А поехать на мировое первенство — это уже большое счастье.