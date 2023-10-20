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Сегодня, 09:45

Юран считает правильным выбор Севикяна в пользу сборной Армении

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Эдгар Севикян.
Фото Кристина Кормилицына, Известия

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» поддержал выбор форварда своей команды Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении, а не России, предложение из которой нападающий также получил.

— Севикян советовался с вами, какую первую сборную ему выбрать — Армении или России? Пригласили ведь его в обе одновременно.

— Не буду лукавить, разговор у нас был. Я сказал ему: «Эдгар, футбольная жизнь коротка. Расскажу немножко о своем опыте, а ты принимай решение». Конечно, мне хотелось бы видеть его в сборной России, но я не знаю и никто не знает, когда нас вернут в соревнования. И вернемся ли мы вообще.

В сборной Армении сейчас собрались хорошие футболисты, в том числе из РПЛ. Наверное, любому хочется играть в отборочных матчах чемпионатов Европы и мира, а то и в финальных. Дай бог, чтобы мы как можно скорее вернулись, но никто не молодеет. Нужно брать от футбола максимум, пока ты в нем, а этот срок ограничен. Эдгар отреагировал: «Я понял. Хочу начинать играть уже сейчас». И выбрал сборную Армении. На данный момент считаю это правильным. Нужно играть.

— Вы ведь и сами в 1992 году приняли решение в пользу сборной России, когда она начинала выступления в квалификации к ЧМ-94, а ясности по времени старта сборной Украины еще не было.

— Как раз это я ему и привел в пример. Когда надо было принимать решение, еще не было точного понимания, когда сборной Украины разрешат выступать в официальных соревнованиях. Я же не хотел терять драгоценные футбольные годы. И рад, что принял правильное, на мой взгляд, решение, поскольку в 1994 году участвовал в чемпионате мира в США. А поехать на мировое первенство — это уже большое счастье.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

Сергей Юран
Футбол
Сборная Армении по футболу
Сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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