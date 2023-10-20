Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался о финансовой составляющей своего контракта и сказал, кто, по его мнению, зарабатывает меньше него.

— Ваш контракт благодаря сохранению места в РПЛ продлили на два года, верно?

— У меня это изначально было прописано. Решаю задачу — контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определенные места в таблице.

— По вашим ощущению и информации, какое место по оплате труда вы занимаете среди тренеров РПЛ?

— Предпоследнее.

— А кто последнее?

— Предполагаю, что тренер «Факела» (Сергей Ташуев).