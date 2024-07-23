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Сегодня, 10:45

Юран объяснил свое появление на матче «Пари НН»: «Пригласил губернатор»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» рассказал, почему решил посетить матч нижегородцев против «Рубина» (2:4) в 1-м туре РПЛ.

«Я работал с этой командой. Там остались игроки, с которыми я работал. Губернатор пригласил на матч поболеть, поэтому прилетел. Плюс у меня там сын во второй команде», — сказал Юран «СЭ».

28 апреля 2024 года Юрана отправили в отставку с должности главного тренера «Пари НН». Тренер также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник» и другие клубы.

С мая нижегородцев возглавляет сербский тренер Саша Илич.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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Динамо

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