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Сегодня, 12:11

Агент полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрика подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрика, Андре Кюри в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе ЦСКА к игроку.

«ЦСКА пытался приобрести в июне? Да, это так», — сказал Кюри «СЭ».

Ранее издание UmDois Esportes сообщило, что «Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать игрока в ЦСКА за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 37 матчей во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

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 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
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5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
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8
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9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
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