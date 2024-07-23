Сухина: «Иностранцы точно нас не сильнее. Почему не востребован Валентин Иванов?»
Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» порассуждал о положении дел в российском судействе.
— Как сейчас оцените положение дел в российском судействе?
— Ну... Во всяком случае, чувствуется, что есть руководитель, который выбрал определенную линию поведения. Нет такого, что после каждого тура меняются правила. Раньше многих подбешивали разные трактовки. Когда работал в «Локо», играли в Лиге чемпионов. И там все ровненько, все более-менее понятно. А у нас... Разброс мнений, трактовок. Так было, во всяком случае.
— ВАР — не панацея от всех бед?
— Но за монитором же тоже человек сидит. Он тоже может ошибиться.
— В системе ВАР больше плюсов?
— Я работал, когда ВАР не было, зацепил другие времена. Не могу точно ответить на ваш вопрос. В целом система-то неплохая. Вопрос только в том, кого посадят за руль трактора. Когда ты понимаешь, что тебя подстрахуют, знаешь, что чего-то очевидного ты не пропустишь.
— Почему нашими судьями все время управляют иностранцы?
— Не знаю.
— Они нас сильнее?
— Точно не сильнее.
— Думаете?
— Если бы российский футболист играл в мадридском «Реале», его бы вызывали в сборную?
— Да. Это вы к чему?
— Валентин Иванов судил еврокубки, чемпионаты мира и Европы, инструктор ФИФА, участник всех крупных футбольных форумов в этом качестве. Почему же он не нужен в нашей стране, не востребован? Вопрос без ответа.
— Так куда идет наше судейство при Мажиче?
— Я бы так вопрос не ставил. Давайте посмотрим на длинной дистанции. ВАР упростил жизнь судьям. Да и само отношение к арбитрам стало более человечным, что ли. Ну ошибся, бывает — это часть игры. А раньше любое неверное решение — преступление, бандитизм! Какие-то заговоры искали всюду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1