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Судейство

Сегодня, 10:10

Сухина: «Иностранцы точно нас не сильнее. Почему не востребован Валентин Иванов?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» порассуждал о положении дел в российском судействе.

— Как сейчас оцените положение дел в российском судействе?

— Ну... Во всяком случае, чувствуется, что есть руководитель, который выбрал определенную линию поведения. Нет такого, что после каждого тура меняются правила. Раньше многих подбешивали разные трактовки. Когда работал в «Локо», играли в Лиге чемпионов. И там все ровненько, все более-менее понятно. А у нас... Разброс мнений, трактовок. Так было, во всяком случае.

— ВАР — не панацея от всех бед?

— Но за монитором же тоже человек сидит. Он тоже может ошибиться.

— В системе ВАР больше плюсов?

— Я работал, когда ВАР не было, зацепил другие времена. Не могу точно ответить на ваш вопрос. В целом система-то неплохая. Вопрос только в том, кого посадят за руль трактора. Когда ты понимаешь, что тебя подстрахуют, знаешь, что чего-то очевидного ты не пропустишь.

— Почему нашими судьями все время управляют иностранцы?

— Не знаю.

— Они нас сильнее?

— Точно не сильнее.

— Думаете?

— Если бы российский футболист играл в мадридском «Реале», его бы вызывали в сборную?

— Да. Это вы к чему?

— Валентин Иванов судил еврокубки, чемпионаты мира и Европы, инструктор ФИФА, участник всех крупных футбольных форумов в этом качестве. Почему же он не нужен в нашей стране, не востребован? Вопрос без ответа.

— Так куда идет наше судейство при Мажиче?

— Я бы так вопрос не ставил. Давайте посмотрим на длинной дистанции. ВАР упростил жизнь судьям. Да и само отношение к арбитрам стало более человечным, что ли. Ну ошибся, бывает — это часть игры. А раньше любое неверное решение — преступление, бандитизм! Какие-то заговоры искали всюду.

Ламин Ямаль. «О том, что Ямаль станет звездой, узнал еще пять лет назад». Сухина — о скандале со «Спартаком», Денисове и Гинере
РПЛ
Валентин Иванов (судья)
Милорад Мажич
Станислав Сухина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 2 : 4
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
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