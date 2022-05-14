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Языджи пропустит заключительные матчи сезона из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи заявил, что игрок больше не сыграет в этом сезоне за московский клуб из-за травмы.

«Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть две-три недели, ничего не делая. Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть», — сказал агент Sport24.

Ранее сообщалось, что у Языджи обострилась проблема со спиной. Полузащитник остался в Москве для прохождения обследования.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — ЦСКА пройдет 15 мая. Московский клуб идет на четвертом месте турнирной таблицы с 47 очками и лишился шансов подняться в топ-3.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник, арендованный зимой у "Лилля", забил 8 голов в 12 матчах за армейский клуб.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-14-agent-yazydzhi-zayavil-chto-yusuf-bolshe-ne-sygrayet-v-etom-sezone-za-tsska

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
3
1
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1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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