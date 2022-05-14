Языджи пропустит заключительные матчи сезона из-за травмы

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи заявил, что игрок больше не сыграет в этом сезоне за московский клуб из-за травмы.

«Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть две-три недели, ничего не делая. Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть», — сказал агент Sport24.

Ранее сообщалось, что у Языджи обострилась проблема со спиной. Полузащитник остался в Москве для прохождения обследования.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — ЦСКА пройдет 15 мая. Московский клуб идет на четвертом месте турнирной таблицы с 47 очками и лишился шансов подняться в топ-3.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник, арендованный зимой у "Лилля", забил 8 голов в 12 матчах за армейский клуб.