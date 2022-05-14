Никита Симонян выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил соболезнования в связи со смертью вдовы легендарного вратаря Льва Яшина Валентины Тимофеевны.

«В самом деле звездой первой величины был, есть и будет — Лев Иванович. А его супруга имеет самое прямое отношение к этому. Валентина Тимофеевна такая же великая. Понимаете, великая! Вечная память и благодарность. Она была образцом супруги для великого и легендарного Льва Ивановича», — сказал Симонян.

В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания.

Вдова легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина скончалась во вторник на 92-м году жизни.