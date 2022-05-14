Генеральный директор «Динамо» отдал дань памяти Валентине Яшиной

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Тимофеевны Яшиной.

«Для всех нас, для «Динамо», для футбола, Валентина Тимофеевна была очень уважаемым и любимым человеком. Я недавно в клубе, но видел, как тепло к ней относятся абсолютно все. Благодаря ей достижения и память Льва Ивановича известны. Она была настоящим человеком, искренним, весёлым и очень добрым», — сказал Пивоваров.

В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания.

Вдова легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина скончалась во вторник на 92-м году жизни.