Языджи повторил рекорд Жо, забив 8 голов в РПЛ за наименьшее количество матчей

Нападающий ЦСКА Юсуф Языджи в проигранном матче с «Химками» (2:4) в 24-м туре Тинькофф РПЛ реализовал пенальти и продлил голевую серию до рекордных шести игр.

Языджи также повторил другое армейское (а заодно общероссийское достижение). Турок потратил всего шесть матчей на то, чтобы забить восемь голов в чемпионате России.

Ранее подобный старт выдавал только другой легионер ЦСКА — бразилец Жо. В восьми играх восемь мячей забивали грузины Гоча Гогричиани и Георгий Деметрадзе, в девяти — Валерий Шмаров, вернувшийся в Россию в сезоне-1995.

Футболисты, которые забили восемь голов в чемпионате России в наименьшем количестве матчей