«Нижний Новгород» уже в третий раз в сезоне проиграл после автогола в концовке
«Нижний Новгород» потерпел поражение от «Динамо» в 24-м туре чемпионата России (0:1), пропустив на 87-й минуте от собственного защитника Кирилла Гоцука.
Волжане в третий раз в сезоне проиграли матч, судьбу которого решил автогол в концовке: Лукас Масоэро принес победу «Ростову» на 89-й минуте, а Иван Миладинович — «Локомотиву» на четвертой добавленной.
Решающие автоголы после 86-й минуты в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Минута
|
18.06.2000
|
Анатолий Теблоев
|
Анжи
|
Динамо (г) — 1:2
|
90+4'
|
01.11.2003
|
Денис Евсиков
|
ЦСКА
|
Рубин (г) — 2:3
|
90+4'
|
20.10.2012
|
Хуан Инсаурральде
|
Спартак
|
Анжи (г) — 1:2
|
90+4'
|
30.10.2021
|
Иван Миладинович
|
Нижний Новгород
|
Локомотив (д) — 1:2
|
90+4'
|
15.09.2001
|
Олег Корнаухов
|
ЦСКА
|
Локомотив (г) — 2:3
|
90+3'
|
18.11.2006
|
Анатолий Иордаке
|
Шинник
|
Зенит (д) — 1:2
|
90+2'
|
22.07.2000
|
Алексей Мелешин
|
Сатурн
|
Торпедо (д) — 0:1
|
90'
|
22.08.2021
|
Лукас Масоэро
|
Нижний Новгород
|
Ростов (д) — 1:2
|
89'
|
22.08.2015
|
Сослан Джанаев
|
Ростов
|
ЦСКА (г) — 1:2
|
88'
|
17.03.2006
|
Джордже Йокич
|
Торпедо
|
Томь (д) — 1:2
|
87'
|
20.07.2019
|
Джемал Табидзе
|
Уфа
|
Краснодар (д) — 2:3
|
87'
|
09.04.2022
|
Кирилл Гоцук
|
Нижний Новгород
|
Динамо (д) — 0:1
|
87'
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0