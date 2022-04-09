Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:46

Языджи обошел легенду ЦСКА, забив в шести матчах подряд

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Егор Ушаков и Юсуф Языджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий московского ЦСКА Юсуф Языджи в проигранном матче с «Химками» (2:4) в 24-м туре Тинькофф РПЛ реализовал пенальти и продлил голевую серию до шести игр. Серия Языджи — самая продолжительная в российской истории ЦСКА. Еще ни одному армейцу не удавалось отличиться в шести турах кряду.

Предыдущее достижение в сезоне-2011/12 установил ивуариец Сейду Думбия, который в пяти встречах отличился девятью голами.

Футболисты ЦСКА, забивавшие в четырех и более турах подряд

Сезон

Игрок

Матчи

Серия

Голы

2021/22

Юсуф Языджи

Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 6:1**, Урал (д) — 2:2, Химки (г) — 2:4

6

8

2011/12

Сейду Думбия

Терек (д) — 2:2, Анжи (г) — 5:3**, Спартак Нч (д) — 4:0**, Локомотив (г) — 1:1, Рубин (д) — 1:2

5

9

2013/14

Сейду Думбия

Краснодар (д) — 5:1**, Волга (г) — 2:1, Терек (д) — 4:1*, Спартак (д) — 1:0

4

7

1992

Олег Сергеев

Ростсельмаш (д) — 4:0**, Локомотив НН (г) — 1:1, Спартак (д) — 1:2, Асмарал (г) — 5:2

4

6

2018/19

Федор Чалов

Арсенал (д) — 3:0, Рубин (г) — 1:1, Урал (д) — 4:0**, Уфа (г) — 3:0

4

6

1998

Владимир Кулик

Локомотив (г) — 1:2, Кр.Советов (д) — 3:0*, Балтика (г) — 1:1, Тюмень (д) — 3:1

4

5

2006

Жо

Амкар (д) — 2:0*, Москва (г) — 1:0, Торпедо (д) — 2:0, Ростов (д) — 1:2

4

5

2008

Алан Дзагоев

Локомотив (г) — 2:0, Луч-Энергия (д) — 4:1, Зенит (г) — 3:1*, Томь (д) — 2:1

4

5

1996

Дмитрий Хохлов

КАМАЗ (д) — 4:2, Динамо (г) — 3:2, Торпедо (д) — 2:0, Ростсельмаш (г) — 5:2

4

4

2002

Ролан Гусев

Ротор (г) — 1:0, Анжи (д) — 3:1, Торпедо (д) — 2:3, Динамо (д) — 2:3

4

4

2012/13

Расмус Эльм

Локомотив (д) — 2:1, Кубань (г) — 3:1, Амкар (д) — 3:0, Зенит (г) — 1:1

4

4

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 1
1-й тайм

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Сейду Думбия
Юсуф Языджи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дикий бой Даны Борисовой: била блогершу словно молотом, драла за волосы и победила
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Посмотрим, как будут развиваться события». Ларссон — о возвращении в «Спартак»

Языджи повторил рекорд Жо, забив 8 голов в РПЛ за наименьшее количество матчей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости