Языджи обошел легенду ЦСКА, забив в шести матчах подряд

Нападающий московского ЦСКА Юсуф Языджи в проигранном матче с «Химками» (2:4) в 24-м туре Тинькофф РПЛ реализовал пенальти и продлил голевую серию до шести игр. Серия Языджи — самая продолжительная в российской истории ЦСКА. Еще ни одному армейцу не удавалось отличиться в шести турах кряду.

Предыдущее достижение в сезоне-2011/12 установил ивуариец Сейду Думбия, который в пяти встречах отличился девятью голами.

Футболисты ЦСКА, забивавшие в четырех и более турах подряд

Сезон Игрок Матчи Серия Голы 2021/22 Юсуф Языджи Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 6:1**, Урал (д) — 2:2, Химки (г) — 2:4 6 8 2011/12 Сейду Думбия Терек (д) — 2:2, Анжи (г) — 5:3**, Спартак Нч (д) — 4:0**, Локомотив (г) — 1:1, Рубин (д) — 1:2 5 9 2013/14 Сейду Думбия Краснодар (д) — 5:1**, Волга (г) — 2:1, Терек (д) — 4:1*, Спартак (д) — 1:0 4 7 1992 Олег Сергеев Ростсельмаш (д) — 4:0**, Локомотив НН (г) — 1:1, Спартак (д) — 1:2, Асмарал (г) — 5:2 4 6 2018/19 Федор Чалов Арсенал (д) — 3:0, Рубин (г) — 1:1, Урал (д) — 4:0**, Уфа (г) — 3:0 4 6 1998 Владимир Кулик Локомотив (г) — 1:2, Кр.Советов (д) — 3:0*, Балтика (г) — 1:1, Тюмень (д) — 3:1 4 5 2006 Жо Амкар (д) — 2:0*, Москва (г) — 1:0, Торпедо (д) — 2:0, Ростов (д) — 1:2 4 5 2008 Алан Дзагоев Локомотив (г) — 2:0, Луч-Энергия (д) — 4:1, Зенит (г) — 3:1*, Томь (д) — 2:1 4 5 1996 Дмитрий Хохлов КАМАЗ (д) — 4:2, Динамо (г) — 3:2, Торпедо (д) — 2:0, Ростсельмаш (г) — 5:2 4 4 2002 Ролан Гусев Ротор (г) — 1:0, Анжи (д) — 3:1, Торпедо (д) — 2:3, Динамо (д) — 2:3 4 4 2012/13 Расмус Эльм Локомотив (д) — 2:1, Кубань (г) — 3:1, Амкар (д) — 3:0, Зенит (г) — 1:1 4 4

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.