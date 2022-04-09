Языджи обошел легенду ЦСКА, забив в шести матчах подряд
Нападающий московского ЦСКА Юсуф Языджи в проигранном матче с «Химками» (2:4) в 24-м туре Тинькофф РПЛ реализовал пенальти и продлил голевую серию до шести игр. Серия Языджи — самая продолжительная в российской истории ЦСКА. Еще ни одному армейцу не удавалось отличиться в шести турах кряду.
Предыдущее достижение в сезоне-2011/12 установил ивуариец Сейду Думбия, который в пяти встречах отличился девятью голами.
Футболисты ЦСКА, забивавшие в четырех и более турах подряд
|
Сезон
|
Игрок
|
Матчи
|
Серия
|
Голы
|
2021/22
|
Юсуф Языджи
|
Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 6:1**, Урал (д) — 2:2, Химки (г) — 2:4
|
6
|
8
|
2011/12
|
Сейду Думбия
|
Терек (д) — 2:2, Анжи (г) — 5:3**, Спартак Нч (д) — 4:0**, Локомотив (г) — 1:1, Рубин (д) — 1:2
|
5
|
9
|
2013/14
|
Сейду Думбия
|
Краснодар (д) — 5:1**, Волга (г) — 2:1, Терек (д) — 4:1*, Спартак (д) — 1:0
|
4
|
7
|
1992
|
Олег Сергеев
|
Ростсельмаш (д) — 4:0**, Локомотив НН (г) — 1:1, Спартак (д) — 1:2, Асмарал (г) — 5:2
|
4
|
6
|
2018/19
|
Федор Чалов
|
Арсенал (д) — 3:0, Рубин (г) — 1:1, Урал (д) — 4:0**, Уфа (г) — 3:0
|
4
|
6
|
1998
|
Владимир Кулик
|
Локомотив (г) — 1:2, Кр.Советов (д) — 3:0*, Балтика (г) — 1:1, Тюмень (д) — 3:1
|
4
|
5
|
2006
|
Жо
|
Амкар (д) — 2:0*, Москва (г) — 1:0, Торпедо (д) — 2:0, Ростов (д) — 1:2
|
4
|
5
|
2008
|
Алан Дзагоев
|
Локомотив (г) — 2:0, Луч-Энергия (д) — 4:1, Зенит (г) — 3:1*, Томь (д) — 2:1
|
4
|
5
|
1996
|
Дмитрий Хохлов
|
КАМАЗ (д) — 4:2, Динамо (г) — 3:2, Торпедо (д) — 2:0, Ростсельмаш (г) — 5:2
|
4
|
4
|
2002
|
Ролан Гусев
|
Ротор (г) — 1:0, Анжи (д) — 3:1, Торпедо (д) — 2:3, Динамо (д) — 2:3
|
4
|
4
|
2012/13
|
Расмус Эльм
|
Локомотив (д) — 2:1, Кубань (г) — 3:1, Амкар (д) — 3:0, Зенит (г) — 1:1
|
4
|
4
* Оформил дубль.
** Оформил хет-трик.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0