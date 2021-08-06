Яровинский о нынешнем лимите: «Это глобальная проблема для всех клубов РПЛ»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» высказался на тему действующего лимита на легионеров.

— С уходом Макарова у «Рубина» есть нехватка игроков в обойме в линии атаки?

— Нет, нам хватает игроков. У нас серьезная конкуренция внутри команды. Хотя не могу не сказать, что в условиях такого лимита клубам, которые играют в еврокубках, очень тяжело. Мы занимаемся самострелом сейчас.

— Расшифруйте.

— В условиях действующего лимита мы оказываемся в страшной ситуации, когда у тебя есть 8 качественных иностранцев и ты не можешь перейти этот рубеж, а россияне не создают должной конкуренции, а только ее иллюзию. Тех же россиян, которых ты хочешь подписать для создания конкуренции в команде, приобрести невозможно.

И в такой ситуации находятся все российские клубы. У кого-то в какой-то момент она чуть лучше или чуть хуже, но в целом это глобальная проблема для всех клубов РПЛ.

— Какое оптимальное решение по лимиту вы видите?

— Мы проанализировали среднее количество иностранцев в разных видах лимита, которые существовали в России. Именно количество. На мой взгляд, идеальная ситуация, когда у тебя есть 12 иностранцев в заявке. Это подтверждено многолетней статистикой.

Да, это не всегда вопрос желания клубов. Поэтому даже 10 иностранцев в заявке — это было бы гораздо разумнее.