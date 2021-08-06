Очередной героиней радио программы «Мама знает все», стала мама экс-защитника «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Романа Шишкина — Ирина Николаевна. Помимо мамы, другим героем эфира стал экс-нападающий «Спартака», «Локомотива», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко.

«Мы с Ромкой познакомились в 2003 году, когда я перешел в московский «Спартак». Помню его первый гол в ворота ФК «Москва» со штрафного. Вообще очень хорошо их исполняет. Он, так сказать, русский Бэкхем. За «Спартак» забивал, недавно забил за «Знамя». Когда штрафной удар, то к мячу, кроме Шишкина, никто не подходит, потому что мы знаем, что он никому не отдаст этот мяч, он сам будет бить. А так на поле он спокойный всегда был. Я никогда не видел, чтобы он с кем-то спорил, кому-то там пихал в игре. Хотя молчал-молчал, но мог так зарядить — я имею в виду, в подкате сыграть или встретить футболиста-соперника так, что кого-то мог за бровку унести», — рассказал Роман Павлюченко.

Роман Шишкин провел в составе «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» более 200 матчей в чемпионатах России, став серебряным призером чемпионата страны и обладателем Кубка России. За национальную сборную России Шишкин сыграл 16 матчей.

Все выпуски программы «Мама знает все», рассказывающей истории из жизни игроков сборной России разных лет устами мам, первых тренеров, школьных учителей и друзей, доступны на сайте РФС, YouTube канале сборной России и на всех доступных музыкальных подкаст платформах. Автор и ведущая — Катрина Гайсина.