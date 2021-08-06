Николич о матче с «Уфой»: «Работа судей? Я сказал все»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Я недоволен результатом. Ничего не буду комментировать. Могу лишь отметить, что у нас хватило сил вернуться в игру. Все.

Работа судей? Я сказал все», — заявил Николич в эфире «Матч Премьер».

Следующий матч «Локомотив» проведет дома 15 августа против петербургского «Зенита». «Уфа» днем ранее сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».