Николич о матче с «Уфой»: «Работа судей? Я сказал все»
19:22
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).
«Я недоволен результатом. Ничего не буду комментировать. Могу лишь отметить, что у нас хватило сил вернуться в игру. Все.
Работа судей? Я сказал все», — заявил Николич в эфире «Матч Премьер».
Следующий матч «Локомотив» проведет дома 15 августа против петербургского «Зенита». «Уфа» днем ранее сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».
Читайте также
Мы в финале Олимпиады! Гандболистки выстояли с Норвегией, несмотря на красную карточку, и идут защищать титул
4
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю