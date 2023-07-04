Ярошик: «В «Оренбурге» идеальные условия для футболистов. Все идет по плану, тренируемся»
Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвел итоги товарищеского матча с албанским клубом «Эгнатия» (0:0).
«Мы сегодня встречались с очень хорошим соперником. Для нас это была хорошая проверка. Были хорошие действия в обороне и атаке, но также были действия, которые нужно исправлять», — сказал Ярошик в интервью клубной пресс-службе.
Также главный тренер «Оренбурга» рассказал об атмосфере в команде.
«Атмосфера идеальная, супер. Здесь идеальные условия для футболистов. Все идет по плану, тренируемся. Понимают ли игроки мои требования? Сейчас будем регулярно играть, и понимание будет улучшаться. Все наладим к старту чемпионата. Чем нынешний «Оренбург» будет отличаться от команды Лички? Конечно, будет нелегко достигнуть такого результата, как у Марцела. Я надеюсь, что вместе мы сможем сделать так, чтобы было хорошо. Потом посмотрим разницу по результату и по игре», — добавил Ярошик.
Первый сбор оренбуржцев в Турции будет длиться до 7 июля — в этот день у команды запланирована еще одна контрольная игра с иранским «Трактором».
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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