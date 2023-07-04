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Сегодня, 17:30

Черчесов: «Зенит» — фаворит РПЛ, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться"

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.

— Как считаете, «Зенит» в новом сезоне вновь без вариантов станет чемпионом — или на этот раз придется сложнее? — вопрос Черчесову.

— Питерцы сейчас принимают участие в солидном турнире — в Петербург приехали «Црвена Звезда», «Нефтчи» и «Фенербахче», — ответил Черчесов. — Это означает, что команда Сергея Семака серьезно готовится, нацелена на определенный результат. И у нее за счет контрольных матчей с такими соперниками появится преимущество. Это ведь лучше, чем спарринговать с коллективами из второй лиги.

Усиливаются «Динамо», «Локомотив», «Спартак». Но мы знаем, что приход новичка — даже самого талантливого — еще не означает, что станет лучше. Каждый клуб хочет что-то поменять. Возвращаясь к «Зениту», замечу, что у коллеги Семака есть ряд сложностей. Несколько человек пришли — как они адаптируются? Не решен вопрос с Венделом, который вроде бы намерен уйти, и Малкомом — нападающий тоже чего-то хочет. Того же Кузяева чемпионы могут не досчитаться. Поэтому не буду кому-то заранее отдавать пальму первенства. Понятно, что «Зенит» — фаворит, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться. Вот Суперкубок в Казани покажет тот уровень, к которому следует подтягиваться остальным — ведь встречаются победитель РПЛ и второй призер.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.

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Станислав Черчесов
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ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
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Урал – ЦСКА
 - : -
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