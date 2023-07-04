Черчесов: «Зенит» — фаворит РПЛ, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться"
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.
— Как считаете, «Зенит» в новом сезоне вновь без вариантов станет чемпионом — или на этот раз придется сложнее? — вопрос Черчесову.
— Питерцы сейчас принимают участие в солидном турнире — в Петербург приехали «Црвена Звезда», «Нефтчи» и «Фенербахче», — ответил Черчесов. — Это означает, что команда Сергея Семака серьезно готовится, нацелена на определенный результат. И у нее за счет контрольных матчей с такими соперниками появится преимущество. Это ведь лучше, чем спарринговать с коллективами из второй лиги.
Усиливаются «Динамо», «Локомотив», «Спартак». Но мы знаем, что приход новичка — даже самого талантливого — еще не означает, что станет лучше. Каждый клуб хочет что-то поменять. Возвращаясь к «Зениту», замечу, что у коллеги Семака есть ряд сложностей. Несколько человек пришли — как они адаптируются? Не решен вопрос с Венделом, который вроде бы намерен уйти, и Малкомом — нападающий тоже чего-то хочет. Того же Кузяева чемпионы могут не досчитаться. Поэтому не буду кому-то заранее отдавать пальму первенства. Понятно, что «Зенит» — фаворит, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться. Вот Суперкубок в Казани покажет тот уровень, к которому следует подтягиваться остальным — ведь встречаются победитель РПЛ и второй призер.
«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -