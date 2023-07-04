Новиков считает, что Акинфеев заслужил памятник

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на слова тренера армейцев Олега Фоменко, который считает, что вратарю команды Игорю Акинфееву уже прямо сейчас можно поставить памятник возле стадиона красно-синих.

«Соглашусь, что Акинфеев заслужил памятник, но эту процедуру стоит сделать, когда он завершит свою карьеру. Сколько еще он сможет играть? Сложно сказать. Важно уходить на пике, но в следующем сезоне, думаю, Игорь еще способен показать хорошую игру», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев провел 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 игр отстоял на ноль.