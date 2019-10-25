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«Выходные будут огненные». Гильерме ждет дерби со «Спартаком»

17:11
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В матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет в воскресенье, 27 октября, и начнется в 16:30 (мск).

— Выходные будут огненные, — написал в Instagram голкипер «Локомотива» Гильерме.

Напомним, что «красно-зеленые» возглавляют турнирную таблицу, набрав 29 очков. «Красно-белые» занимают десятую строчку с 15-ю баллами.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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