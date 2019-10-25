«Выходные будут огненные». Гильерме ждет дерби со «Спартаком»
17:11
В матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет в воскресенье, 27 октября, и начнется в 16:30 (мск).
— Выходные будут огненные, — написал в Instagram голкипер «Локомотива» Гильерме.
Напомним, что «красно-зеленые» возглавляют турнирную таблицу, набрав 29 очков. «Красно-белые» занимают десятую строчку с 15-ю баллами.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 3274Все опросы
Как закончится матч 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...