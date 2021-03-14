Выборы нового тренера «Спартака»: Карпин, Жардим и Бенитес идут дальше, Семин, Фавр и Рангник — вылетели
Закончился первый этап голосования болельщиков, которые на сайте «СЭ» выбирают лучшего тренера для «Спартака» после ухода Доменико Тедеско.
В 1/16 финала случился ряд неожиданностей. Скажем, Юрий Семин уступил Эусебио Ди Франческо, а Ральф Рангник — Кике Сетьену. Лучшие же результаты показали Валерий Карпин, Курбан Бердыев, Леонарду Жардим и Паулу Фонсека, набравшие более 10 тысяч голосов.
Вот итоги противостояний (победители указаны первыми):
Бердыев — Де Дзерби — 10 249 — 4 134
Коку — Р.Луческу — 8 856 — 4 619
Пранделли — Дунга — 9 841 — 3 519
Вальверде — Блан — 7 181 — 6 370
Ди Франческо — Семин — 6 967 — 6 783
Фонсека — Анри — 10 080 — 3 080
Морено — Талалаев — 7 467 — 5 755
Клинсманн — Маццарри — 7 392 — 5 508
Карпин — Ивич — 12 120 — 1 972
Сетьен — Рангник — 6 430 — 6 193
Лэмпард — Флорес — 7 161 — 5 500
Бенитес — Фавр — 7 253 — 5 317
Карвальял — Шалимов — 7 360 — 5 047
Сарри — Мартинес — 8 270 — 3 786
Жардим — Лаббадиа — 10 264 — 1 403
Парфенов — Монтелла — 5 781 — 5 519
Теперь в 1/8 финала сойдутся сойдутся следующие пары: Бердыев — Коку, Пранделли — Вальверде, Ди Франческо — Фонсека, Морено — Клинсманн, Карпин — Сетьен, Лэмпард — Бенитес, Карвальял — Сарри, Жардим — Парфенов.
Начало голосования — в понедельник, 15 марта, в 12.00. Оно продлится ровно двое суток.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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