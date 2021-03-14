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«Тамбов» — «Краснодар»: Ионов реализовал пенальти

18:17
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Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов реализовал пенальти в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Счет стал 4:0 в пользу «быков».

Тамбов — Краснодар

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