Михаил Костюков: «Откуда синяк под глазом? Это наша боевая игра с «Зенитом»

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков, который отметился голевой передачей в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (3:0), поделился эмоциями после окончания встречи.

— Всегда здесь в Уфе сложно играть. Сколько раз сюда приезжали, ни разу не было простого матча. Счет 3:0 крупный для футбола, но все равно игра достаточно тяжелая, много борьбы. Могу сказать, что мы всю игру контролировали, уверенно довели до логического завершения. Считаю, что победили за счет настроя, командных действий. Играли организованно и в обороне, и в атаке. Сзади сыграли на ноль, впереди забили три. Сегодня все получилось, победа закономерна, — приводит слова Костюкова сайт казанцев.

— Ты играл на позиции центрального полузащитника. Это не совсем профильная твоя позиция. Насколько было удобно?

— Я играл на сборах уже на этой позиции, поэтому есть понимание. Плюс со мной в тройке играли Шатов и Абильдгор. Они квалифицированные футболисты, поэтому с ними было очень просто найти взаимопонимание.

— Как сделал голевую передачу на Кварацхелию помнишь?

— Был острый угол, мяч под левой ногой, об ударе не думал, поэтому искал варианты под передачу. Увидел Квару и отдал.

— Откуда синяк под глазом?

— Это наша боевая игра с «Зенитом», досталось от соперника. По-моему столкнулся с Азмуном. Кстати, это не первая игра против «Уфы» с фингалом.

— Смотрите наверх турнирной таблицы?

— Побеждать всегда приятно. Посмотрели таблицу, но хотим забраться еще выше.