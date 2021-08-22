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«Выбирай правильные цвета». «Локомотив» потроллил Крыховяка

23:18
Гжегож Крыховяк в матче против «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
Гжегож Крыховяк в матче против «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
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«Локомотив» после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (2:1) выложил в Twitter несколько снимков экс-игрока команды Гжегожа Крыховяка, который сейчас выступает за «быков».

«Выбирай правильные цвета», — говорится в сообщении.

Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в начале августе. Хавбек, комментируя свой трансфер, заявил, что решение «было принято за его спиной».

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр