Рыбус отреагировал на троллинг Крыховяка в соцсетях «Локомотива»
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус отреагировал на пост клуба в соцсетях.
Ранее соцсети «железнодорожников» после победы над «Краснодаром» (2:1) опубликовали несколько снимков экс-игрока команды Гжегожа Крыховяка, который сейчас выступает за «быков». Фото подписаны текстом «Выбирай правильные цвета».
Рыбус оставил комментарий под постом в Instagram: «Admin ?».
Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в начале августе. Хавбек, комментируя свой трансфер, заявил, что решение «было принято за его спиной».
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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