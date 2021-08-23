Рыбус отреагировал на троллинг Крыховяка в соцсетях «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус отреагировал на пост клуба в соцсетях.

Ранее соцсети «железнодорожников» после победы над «Краснодаром» (2:1) опубликовали несколько снимков экс-игрока команды Гжегожа Крыховяка, который сейчас выступает за «быков». Фото подписаны текстом «Выбирай правильные цвета».

Рыбус оставил комментарий под постом в Instagram: «Admin ?».

Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в начале августе. Хавбек, комментируя свой трансфер, заявил, что решение «было принято за его спиной».