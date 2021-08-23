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Рыбус отреагировал на троллинг Крыховяка в соцсетях «Локомотива»

00:17
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус отреагировал на пост клуба в соцсетях.

Ранее соцсети «железнодорожников» после победы над «Краснодаром» (2:1) опубликовали несколько снимков экс-игрока команды Гжегожа Крыховяка, который сейчас выступает за «быков». Фото подписаны текстом «Выбирай правильные цвета».

Рыбус оставил комментарий под постом в Instagram: «Admin ?».

Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в начале августе. Хавбек, комментируя свой трансфер, заявил, что решение «было принято за его спиной».

 

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр