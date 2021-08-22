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Йевтич считает, что «Рубин» заслуживал победить в матче с «Химками»

23:10
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич прокомментировал результат матча  пятого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).

«Какие эмоции от гола? Хорошие, но жаль, что не выиграли. У меня был еще момент, чтобы забить второй гол. «Химки» вели в счете, хорошо, что мы отыгрались, но, думаю, у нас были хорошие шансы победить.

У меня настроения нет. Думаю, у всех остальных тоже, потому что чувствовали, что могли выиграть. Будет шанс победить в следующей игре через неделю.

Деспота и Хвичи не хватило сегодня? Да, но надеюсь, что они быстро вернутся. Они очень важны для нас, для нашей игры», — цитирует Йевтича официальный сайт клуба.

В следующем туре «Химки» примут «Нижний Новгород», а «Рубин» в гостях сыграет с «Краснодаром».

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/darko-yevtich-byli-horoshie-shansy-pobedit

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Александр Кравченко все материалы автора

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