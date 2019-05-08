Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал о подготовке к матчу 28-го тура чемпионата России против "Локомотива"​. Матч пройдет в пятницу, 10 мая. Начало – в 19.00 по московскому времени.

– "Локомотив" – играющая команда, тем более дома, при своих болельщиках они будут бороться за Лигу Чемпионов, поэтому настраиваемся на тяжелый матч.

Мы будем отталкиваться от своей игры, сейчас тренерский штаб скажет, на какие моменты нам нужно обратить внимание, где у них слабые стороны – вот от этого будем отталкиваться.

В прошлом туре "Рубин" одержал первую победу в восьми последних матчах чемпионата, обыграв дома "Оренбург" (2:0). (Артур Еникеев)

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