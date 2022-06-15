Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

«Сейчас невозможно дать оценку его работе, слишком мало он работал. Мне бы хотелось, чтобы свои воспитанники работали в клубах, в которых они играли долгое время. Очевидно, есть какие-то мотивы. Будем надеяться, что он еще проявит себя вне ЦСКА. Все зависит от его таланта, трудолюбия. Такие люди, как Алексей, должны оставаться в футболе и продолжать тренерскую деятельность», — сказал Колосков «СЭ».

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю трофея — «Спартаку» (0:1).