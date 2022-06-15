Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:33

Колосков — об Алексее Березуцком: «Надеюсь, он еще проявит себя вне ЦСКА»

Колосков прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

«Сейчас невозможно дать оценку его работе, слишком мало он работал. Мне бы хотелось, чтобы свои воспитанники работали в клубах, в которых они играли долгое время. Очевидно, есть какие-то мотивы. Будем надеяться, что он еще проявит себя вне ЦСКА. Все зависит от его таланта, трудолюбия. Такие люди, как Алексей, должны оставаться в футболе и продолжать тренерскую деятельность», — сказал Колосков «СЭ».

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю трофея — «Спартаку» (0:1).

Алексей Березуцкий
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если пить квас каждый день?
Последний Император захватил власть. Федор Емельяненко стал президентом Союза ММА, чтобы чистить его от «проходимцев»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ветеран ЦСКА Пономарев о назначении Федотова: «В клубе клюнули на его второе место и думают, что он справится»
Нобоа: «Федотов — замечательный тренер! С ним было очень приятно работать»
Ветеран ЦСКА Пономарев об уходе Березуцких: «Испортили карьеру. Кто их теперь возьмет?»
Грушевский о назначении Федотова в ЦСКА: «Сделана ставка на опытного тренера»
Точилин считает, что Федотов способен добиться успеха с ЦСКА
Габулов назвал кандидатуру Федотова в ЦСКА неоднозначной
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Ветеран ЦСКА Пономарев о назначении Федотова: «В клубе клюнули на его второе место и думают, что он справится»
Бабаян назвал причины своего ухода из тренерского штаба ЦСКА
Нобоа: «Федотов — замечательный тренер! С ним было очень приятно работать»
Ветеран ЦСКА Пономарев об уходе Березуцких: «Испортили карьеру. Кто их теперь возьмет?»
Грушевский о назначении Федотова в ЦСКА: «Сделана ставка на опытного тренера»
Точилин считает, что Федотов способен добиться успеха с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой назвал повышением назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

Колосков о назначении Федотова в ЦСКА: «Для него будет много нового. Это клуб с другими традициями»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости