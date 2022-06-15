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Мостовой назвал повышением назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Думаю, что Федотов заслужил, чтобы его повысили. Хотя повысили тоже условно. Если бы сейчас были еврокубки, то «Сочи» играл бы в Лиге чемпионов, но еврокубков нет. Не вижу ничего плохого в его переходе. Сложно сказать, что из этого выйдет. Заслужил, выстрелил, теперь у него есть шанс в ЦСКА», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время. На посту главного тренера ЦСКА он заменил Алексея Березуцкого.

Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России.

Александр Мостовой
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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