Колосков о назначении Федотова в ЦСКА: «Для него будет много нового. Это клуб с другими традициями»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«У Федотова может получиться в ЦСКА, а может и не получиться. ЦСКА по сравнению «Сочи» — другой уровень, другие традиции. Неясно управление клубом. Для Федотова будет много нового. У него есть потенциал, он один из наших лучших тренеров. Но это не значит, что у него точно получится. Все будет зависеть от обстановки в клубе», — сказал Колосков «СЭ».

Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время. На посту главного тренера ЦСКА он заменил Алексея Березуцкого.

Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России.