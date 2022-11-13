Колосков: «Сычевой — одно из главных открытий сезона, он уже готов к переходу в топ-клуб РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» и сборной России Владимира Сычевого. 26-летний форвард забил 14 голов в 15 матчах РПЛ.

«Сычевой — одно из главных открытий этого сезона. То, что он уже забил 14 голов в РПЛ — это неслучайно, неумелые люди столько не забивают. Он не просто так попал в сборную и получил такую прессу — значит, заслужил. Думаю, Сычевой уже готов к переходу в топ-клуб чемпионата России. Это может произойти и зимой, если он будет необходим какому-то клубу. «Зенит»? Не знаю, в любом случае, это должен быть клуб из первой пятерки.

Конечно, один яркий сезон — это не показатель. Есть еще свежий пример Агаларова, который наколотит огромное количество мячей, а потом сел на лавку. Что нужно сделать Сычевому, чтобы не повторить судьбу Агаларова? Тут рецепт универсальный — тренироваться как можно больше. Сейчас понятно, что у него отличное голевое чутье и хорошее мастерство. Но нужно работать над тем, чтобы не растерять эти качества», — сказал Колосков «РБ Спорт».

4 ноября 2022 года Владимир Сычевой впервые вызван в сборную России.