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13 ноября, 17:16

Колосков: «Сычевой — одно из главных открытий сезона, он уже готов к переходу в топ-клуб РПЛ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» и сборной России Владимира Сычевого. 26-летний форвард забил 14 голов в 15 матчах РПЛ.

«Сычевой — одно из главных открытий этого сезона. То, что он уже забил 14 голов в РПЛ — это неслучайно, неумелые люди столько не забивают. Он не просто так попал в сборную и получил такую прессу — значит, заслужил. Думаю, Сычевой уже готов к переходу в топ-клуб чемпионата России. Это может произойти и зимой, если он будет необходим какому-то клубу. «Зенит»? Не знаю, в любом случае, это должен быть клуб из первой пятерки.

Конечно, один яркий сезон — это не показатель. Есть еще свежий пример Агаларова, который наколотит огромное количество мячей, а потом сел на лавку. Что нужно сделать Сычевому, чтобы не повторить судьбу Агаларова? Тут рецепт универсальный — тренироваться как можно больше. Сейчас понятно, что у него отличное голевое чутье и хорошее мастерство. Но нужно работать над тем, чтобы не растерять эти качества», — сказал Колосков «РБ Спорт».

4 ноября 2022 года Владимир Сычевой впервые вызван в сборную России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-sy-chevoj-odno-iz-glavny-h-otkry-tij-sezona-on-uzhe-gotov-k-perehodu-v-top-klub-rpl/

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Сборная России по футболу
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Вячеслав Колосков
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
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12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
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Локомотив – Спартак
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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