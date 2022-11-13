Булыкин считает, что в «Зените» Сычевой мог бы выйти на новый уровень

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого перейти в другой клуб РПЛ.

«Все зависит от того, кто его позовет, куда он перейдет. Сычевому главное сделать правильный выбор — перейти в топ-клуб, не упустить этот момент. Если у него получится перейти в топ-клуб, это будет здорово. Тогда Сычевой будет прогрессировать. В условном «Зените» он выйдет совершенно на другой уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Напомним, что в матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» (5:1) 26-летний форвард оформил хет-трик, который стал для него вторым в сезоне-2022/23. Всего на счету Сычевого в текущем сезоне 14 забитых мячей в 15 матчах чемпионата России.