Андрей Соломатин заявил, что хотел бы увидеть зрелищную игру в московском дерби

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ между армейцами и «Динамо» (19:30 мск).

«Фаворита в этом матче нет, как и во всех дерби. В сегодняшнем матче хотелось бы увидеть завершающий яркий футбол в исполнении двух команд. Хочется, чтобы последний тур этого года запомнился результативной игрой», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

ЦСКА занимает 4-е место в таблице чемпионата России с 29 баллами. «Динамо» располагается на 6-й строчке с 26 очками.