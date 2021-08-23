Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Четыре клуба РПЛ выступили за отмену лимита на легионеров

15:07
Теги:

Четыре клуба чемпионата России из 16 проголосовали за отмену лимита на легионеров.

Сегодня, 23 августа, президент РФС в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что организация выступила с предложением отказаться от лимита на легионеров.

Сегодня проходит видеоконференция с участием клубов РПЛ.

«Что касается лимита, есть те, кто за. Есть те, кто против. «Рубин» — за (отмену лимита). Кто-то постепенно за, у всех свои комментарии», — сообщил ТАСС источник.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Под Тюменью пропали еще две девочки
Момент обрушения балкона на прохожих в Ижевске из-за урагана попал на видео
На Украине предложили не пускать Ротару на сцену из-за выступления в России
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита