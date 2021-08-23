Четыре клуба РПЛ выступили за отмену лимита на легионеров

Четыре клуба чемпионата России из 16 проголосовали за отмену лимита на легионеров.

Сегодня, 23 августа, президент РФС в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что организация выступила с предложением отказаться от лимита на легионеров.

Сегодня проходит видеоконференция с участием клубов РПЛ.

«Что касается лимита, есть те, кто за. Есть те, кто против. «Рубин» — за (отмену лимита). Кто-то постепенно за, у всех свои комментарии», — сообщил ТАСС источник.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года.