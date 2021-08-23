Четыре клуба РПЛ выступили за отмену лимита на легионеров
15:07
Четыре клуба чемпионата России из 16 проголосовали за отмену лимита на легионеров.
Сегодня, 23 августа, президент РФС в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что организация выступила с предложением отказаться от лимита на легионеров.
Сегодня проходит видеоконференция с участием клубов РПЛ.
«Что касается лимита, есть те, кто за. Есть те, кто против. «Рубин» — за (отмену лимита). Кто-то постепенно за, у всех свои комментарии», — сообщил ТАСС источник.
Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года.
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита
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