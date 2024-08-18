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Сегодня, 15:08

Вячеслав Чанов заявил, что у «Локомотива» яркие футболисты

Виктория Кравченко
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о шансах армейцев в дерби с «Локомотивом».

— Не сказал бы, что у какой-то из команд будет преимущество.У «Локомотива» яркие футболисты в атаке. ЦСКА еще в поиске, потому что недавно пришел новый главный тренер. В обороне появился порядок.

— Для Николича этот матч особенный?

— Марко может сказать, что ему без разницы какой соперник, но внутри, наверное, для него это особенная игра.

— Нужен ли еще один нападающий ЦСКА?

— Нужен, и не один. В полузащите есть движение, а в нападении все очень грустно, цитирует Чанова «РБ Спорт».

18 августа ЦСКА дома примет «Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ, начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Чанов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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Динамо Мх – Ахмат
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