Садыгов сообщил, что тренерский штаб «Химок» решил поберечь Бакаева в матче с «Зенитом»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие полузащитника Зелимхана Бакаева в заявке команды на матча 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«Договоренностей нет. Он может играть против кого угодно. Недавно выступал в Кубке. Решение тренерского штаба — поберечь его для других игр», — сказал Садыгов «СЭ».

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что Бакаев пропускает матч с «Зенитом» из-за недомогания.

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.

Матч между «Химками» и «Зенитом» состоится 18 августа на «Арене Химки». Начало — в 15.00 мск.