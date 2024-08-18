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Олусегун не переживает по поводу своего игрового времени в «Краснодаре»

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Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, как относится к получаемому количеству игрового времени.

В текущем сезоне нигериец сыграл в 6 матчах, в 4 из которых выходил на замену во втором тайме.

«Я в порядке, это не сильно меня беспокоит. Я понимаю, что это решение тренера. Когда я выхожу на поле, я отдаю всего себя за «Краснодар», проблем нет. Я не волнуюсь на счет этого», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

22-летний игрок выступает за «Краснодар» с 2021 года. На его счету 68 матчей и 9 голов за основную команду «быков».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
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 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
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7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
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