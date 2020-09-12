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Чемпионат России, 7-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:30
ЦСКА примет «Спартак» на своем поле в 7-м туре РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА примет «Спартак» на своем поле в 7-м туре РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

7-й тур Тинькофф-Чемпионата России. В центральной встрече, которая состоится 13 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Спартак».

12 сентября, суббота

«Тамбов» — «Уфа»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 13.45

Тамбов — Уфа

«Урал» (Екатеринбург) — «Химки»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Урал — Химки

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Ахмат — Сочи

13 сентября, воскресенье

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Динамо — Рубин

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

ЦСКА — Спартак

«Ротор» (Волгоград) — «Краснодар»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Ротор — Краснодар

14 сентября, понедельник

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30

Зенит — Арсенал Т

«Ростов» — «Локомотив» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Ростов — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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