Чемпионат России, 7-й тур: расписание и трансляции всех матчей

7-й тур Тинькофф-Чемпионата России. В центральной встрече, которая состоится 13 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Спартак».

12 сентября, суббота

«Тамбов» — «Уфа»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 13.45

«Урал» (Екатеринбург) — «Химки»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

13 сентября, воскресенье

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

«Ротор» (Волгоград) — «Краснодар»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

14 сентября, понедельник

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30

«Ростов» — «Локомотив» (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00