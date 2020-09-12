Чемпионат России, 7-й тур: расписание и трансляции всех матчей
7-й тур Тинькофф-Чемпионата России. В центральной встрече, которая состоится 13 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Спартак».
12 сентября, суббота
«Тамбов» — «Уфа»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 13.45
«Урал» (Екатеринбург) — «Химки»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Ахмат» (Грозный) — «Сочи»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
13 сентября, воскресенье
«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
«Ротор» (Волгоград) — «Краснодар»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
14 сентября, понедельник
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.30
«Ростов» — «Локомотив» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00