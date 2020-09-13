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Матч «Ротор» — «Краснодар» не состоится

17:52
Матч «Ротор» — «Краснодар» не состоится. Фото Константин Рыбин, РПЛ
Матч «Ротор» — «Краснодар» не состоится. Фото Константин Рыбин, РПЛ
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Оперштаб РПЛ сообщил, что матч 7-го тура Тинькофф чемпионата России между «Ротором» и «Краснодаром» не состоится.

12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.

13 сентября остальные представители «Ротора» прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.

По состоянию на 17:45 российская премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоится, — говорится в заявлении оперштаба.

Отметим, что по регламенту проведения чемпионата теперь «Ротору» должны засчитать поражение, а «Краснодару» — присудить победу.

В субботу, 19 сентября, в 8-м туре РПЛ у «Ротора» запланирована гостевая игра против «Ростова».

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