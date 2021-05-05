Все матчи 29-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной Войне
13:37
29-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящен Дню Победы, сообщает пресс-служба лиги.
Все восемь матчей тура начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Встречи предстоящего тура пройдут с 7 по 10 мая, при этом 9 мая будет неигровым днем. В этот день в России пройдут праздничные мероприятия, посвященные 76-летию победы в Великой Отечественной Войне.
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