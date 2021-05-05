Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Все матчи 29-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной Войне

13:37
Теги:

29-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящен Дню Победы, сообщает пресс-служба лиги.

Все восемь матчей тура начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны.

Встречи предстоящего тура пройдут с 7 по 10 мая, при этом 9 мая будет неигровым днем. В этот день в России пройдут праздничные мероприятия, посвященные 76-летию победы в Великой Отечественной Войне.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/1607

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Не стыдно проиграть. Стыдно вести себя как «ПСЖ»
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Зашли погреться: подробности гибели подростков при пожаре в Ленобласти
Натальная карта: Что это и как влияет на судьбу?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры