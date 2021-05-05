«Ростов» обыграл ЦСКА в матче молодежного первенства

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 24-го тура молодежного первенства — 3:1.

В составе ростовского клуба отличились Лев Попов, Андрей Лангович и Максим Турищев. У армейцев единственный гол забил Илья Востриков.

ЦСКА лидирует в таблице первой группы молодежного первенства с 58 очками в 24 матчах. «Ростов» идет на 8-й строчке с 31 очком в 24 играх.

В параллельном матче Академия футбола им. Ю. Коноплёва дома проиграла московскому «Динамо» (2:4).

Молодежные команды

24-й тур

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 3:1 (1:0)

Голы: Попов, 37 (1:0). Лангович, 55 (2:0). Турищев, 62 (3:0). Востриков, 79 (3:1).

Судья: Снегирев (Нижний Новгород).

5 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Динамо — мол.» (Москва) — 2:4 (2:2)

Голы: Лепехин, 24 (0:1). Жуковский, 36 (0:2). Павлюк, 39 (1:2). Павлюк, 41 — с пенальти (2:2). Япрынцев, 54 (2:3). Усанов, 59 (2:4).

Судья: Чичилян (Бронницы).

5 мая. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».