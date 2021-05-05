Камболов рассказал, что много лет играет с металлической пластиной в голове
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вспомнил о жуткой травме, которую он получил выступая за нижнекамский «Нефтехимик».
«Там я разбил пазушную кость — она над носом. Столкнулись с соперником головами во время матча. Но ничего серьезного, прооперировали в Москве. Уже через месяц поехал тренироваться.
Играть не мешает, только звучит страшно. Металлическая пластина небольшая — 3 на 3 см. Она очень легкая, маленькая, тонкая, прочная, в дырочках — сам ездил покупать. Врач сказал, что поставил ее, и мне теперь можно гвозди головой забивать. Снимать через какое-то время не нужно.
— Не страшно идти на верховые мячи?
— Наоборот! Чего бояться, надо лететь на них.
— В команде никак не реагируют на это?
— Знают, что теперь со мной шутки плохи! (улыбается)" — цитирует Камболова «БИЗНЕС Online».
Ранее стало известно, что после окончания нынешнего сезона Камболов покинет состав «Краснодара». Кубанский клуб также объявил об уходе форвардов Маркуса Берга и Ари.
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