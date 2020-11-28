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РПЛ, 16-й тур: расписание и результаты всех матчей

09:45
Виктор Гончаренко и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Матчи Тинькофф чемпионата России.

28 ноября, суббота

«Арсенал» — «Зенит» (14.00 — по мск)

Трансляция на Матч Премьер

Арсенал Т — Зенит

«Химки» — «Краснодар» (16.30)

Трансляция на Матч Премьер

Химки — Краснодар

«Ростов» — «Динамо» (19.00)

Трансляция на Матч ТВ

Ростов — Динамо

«Ахмат» — «Локомотив» (19.00)

Трансляция на Матч Премьер

Ахмат — Локомотив

29 ноября, воскресенье

«Урал» — «Сочи» (12.00)

Трансляция на Матч Премьер

Урал — Сочи

«Уфа» — «Тамбов» (14.00)

Трансляция на Матч Премьер

Уфа — Тамбов

«Рубин» — ЦСКА (16.30)

Трансляция на Матч Премьер

Рубин — ЦСКА

«Спартак» — «Ротор» (19.00)

Трансляция на Матч Премьер

Спартак — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




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