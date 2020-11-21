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РПЛ, 15-й тур: расписание и результаты всех матчей

09:55
Футболисты «Спартака» и форвард «Динамо» Сильвестр Игбун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака» и форвард «Динамо» Сильвестр Игбун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Матчи Тинькофф чемпионата России после паузы на игры сборных.

21 ноября, суббота

«Краснодар» — «Тамбов» (14.00 — по мск)

Трансляция на «Матч Премьер«

Краснодар — Тамбов

«Ахмат» — «Зенит» (16.30)

Трансляция на «Матч Премьер«

Ахмат — Зенит

«Спартак» — «Динамо» (19.00)

Трансляция на «Матч ТВ«

Спартак — Динамо

«Локомотив» — «Арсенал» (19.00)

Трансляция на «Матч Премьер«

Локомотив — Арсенал Т

22 ноября, воскресенье

ЦСКА — Сочи (14.00)

Трансляция на «Матч Премьер»

ЦСКА — Сочи

«Ротор» — «Урал» (16.30)

Трансляция на «Матч Премьер«

Ротор — Урал

«Рубин» — «Ростов» (19.00)

Трансляция на «Матч Премьер«

Рубин — Ростов

23 ноября, понедельник

«Уфа» — «Химки» (17.00)

Трансляция на «Матч ТВ"/ «Матч Премьер«

Уфа — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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