РПЛ, 15-й тур: расписание и результаты всех матчей
21 ноября, суббота
«Краснодар» — «Тамбов» (14.00 — по мск)
«Локомотив» — «Арсенал» (19.00)
22 ноября, воскресенье
23 ноября, понедельник
Трансляция на «Матч ТВ"/ «Матч Премьер«
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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