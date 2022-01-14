Врач «Спартака»: «Жиго приболел, но это точно не коронавирус»

Врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал о состоянии игроков, вернувшихся в расположение команды после отпуска. По его словам, тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

«Все прекрасно, ребята в хорошей форме. Лишнего веса не наблюдаем, — отметил Чернов. — Кто не начнет сбор в общей группе? Понсе, Маслов будут работать индивидуально. Понсе уже очень близок к общей группе. Планируем, что через 2-3 недели он вернётся к общей группе. У него была операция на колене, будем смотреть. У Маслова пока все идет хорошо. Не будем загадывать, надеемся, что на дубайском сборе вернется в общую группу.

Ковид? Пока все нормально. Все вчера сдали тесты, все хорошо. Жиго чуть-чуть нехорошо себя чувствует, приболел, но это точно не коронавирус.

Ларссон в порядке. Была травмирована переводящая мышца. Сейчас все хорошо".