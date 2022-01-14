Врач «Спартака»: «Перед покупкой мы всегда проверяем игроков. Все легионеры вакцинированы»

Врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал о состоянии новичков и отметил, что у команды появился нутрициолог. Кроме того, он рассказал о рекомендациях по коронавирусу.

«В каком состоянии приехали новички? Они работали по программе, — отметил Чернов. — Перед покупкой мы всегда проверяем игроков. Сильно они из коллектива не выбиваются. На следующих тестированиях более тщательно проверим их кондиции.

У нас появился нутрициолог, он будет частично дублировать то, что делал я. Все функции будут согласовываться. Каких-то серьезных изменений не планируется. Это будет точечная, более глубокая работа с игроками.

Рекомендация по коронавирусу? Вакцинироваться. Мы показали это игрокам на своем примере. С нами все хорошо. Как процент игроков вакцинирован? Сейчас уже больше. Мы будем вакцинировать больше игроков. Все легионеры у нас вакцинированы. Мы им не запрещаем, идем навстречу. Им же нужно передвигаться в своих странах. Хотя они были готовы вакцинироваться и российской вакциной".

«Информация про мой уход в Локомотив? Был такой момент. В клубе были сложные дела. Но я принял решение остаться в «Спартака». Для меня было важно понять, что я нужен здесь. Со мной провели ряд бесед, после этого мне стало приятно. Кто сыграл ключевую роль в этом решении? Руководители. Не только Мележиков, еще выше. Для меня было важно понять, что я нужен», — добавил Чернов.