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Врач «Спартака»: «Перед покупкой мы всегда проверяем игроков. Все легионеры вакцинированы»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий

Врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал о состоянии новичков и отметил, что у команды появился нутрициолог. Кроме того, он рассказал о рекомендациях по коронавирусу.

«В каком состоянии приехали новички? Они работали по программе, — отметил Чернов. — Перед покупкой мы всегда проверяем игроков. Сильно они из коллектива не выбиваются. На следующих тестированиях более тщательно проверим их кондиции.

У нас появился нутрициолог, он будет частично дублировать то, что делал я. Все функции будут согласовываться. Каких-то серьезных изменений не планируется. Это будет точечная, более глубокая работа с игроками.

Рекомендация по коронавирусу? Вакцинироваться. Мы показали это игрокам на своем примере. С нами все хорошо. Как процент игроков вакцинирован? Сейчас уже больше. Мы будем вакцинировать больше игроков. Все легионеры у нас вакцинированы. Мы им не запрещаем, идем навстречу. Им же нужно передвигаться в своих странах. Хотя они были готовы вакцинироваться и российской вакциной".

«Информация про мой уход в Локомотив? Был такой момент. В клубе были сложные дела. Но я принял решение остаться в «Спартака». Для меня было важно понять, что я нужен здесь. Со мной провели ряд бесед, после этого мне стало приятно. Кто сыграл ключевую роль в этом решении? Руководители. Не только Мележиков, еще выше. Для меня было важно понять, что я нужен», — добавил Чернов.

ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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