Свинов: «От таких предложений не отказываются. «Спартак» — великий клуб»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал, что он не боится конкуренции в клубе. По словам 21-летнего голкипера, от предложения перехода в «Спартак» нельзя отказаться.

«Будем работать, хорошая конкуренция. Тренерский штаб не враги себе, сделают правильные выводы, — отметил Свинов. — Я не боюсь конкуренции, надо идти туда, где можно становится сильнее. От таких предложений не отказываются. «Спартак» — великий клуб. Меня рекомендовал Ребров? Не знаю. Но я могу обратиться к нему по любому вопросу. По личному и по спортивному».

«Впечатления от Каттани? Он вчера сказал речь, довольно хорошую. Надеюсь, он поможет», — отметил новичок красно-белых о новом спортивном директора клуба.

«Самый сильный вратарь в истории «Спартака»? Пусть будет Дасаев. Какого-то запоминающегося матча и сейва нет», — сказал Свинов.