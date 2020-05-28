Все игроки и сотрудники «Ахмата» повторно сдали отрицательный тест на коронавирус
Игроки, тренеры и сотрудники «Ахмата» прошли повторный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
Все результаты оказались отрицательными. Команда отправилась на футбольное поле, начав тренироваться по группам присоблюдении всех санитарных норм. Трое легионеров продолжают находиться на карантине, для них подготовлена специальная индивидуальная работа.
Накануне футболисты, тренерский штаб и сотрудники команды «Ахмат» повторно сдали тесты на COVID-19. Сегодня был получен ответ — результат отрицательный. Сегодня же, вечером после собрания, команда отправилась на футбольное поле, начав тренироваться по группам. Предприняты все меры соблюдения санитарных норм. Перед началом работы клубный врач измеряет температуру бесконтактным термометром, проводится дезинфекция рук, а персонал надевает резиновые перчатки. Также предусмотрено использование только личных бутылок для питья воды. Трое футболистов-легионеров продолжают находиться на карантине. Для них подготовлена специальная индивидуальная работа.