Все игроки и сотрудники «Ахмата» повторно сдали отрицательный тест на коронавирус

Игроки, тренеры и сотрудники «Ахмата» прошли повторный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Все результаты оказались отрицательными. Команда отправилась на футбольное поле, начав тренироваться по группам присоблюдении всех санитарных норм. Трое легионеров продолжают находиться на карантине, для них подготовлена специальная индивидуальная работа.